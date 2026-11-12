Министры Мали, Буркина-Фасо и Нигера 11 ноября 2026 года начали в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, двухдневное заседание Совета министров Конфедерации государств Сахеля (AES). Они проверяют выполнение дорожной карты второго года работы объединения, которая охватывает оборону и безопасность, дипломатию и развитие.

Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на МИД Буркина-Фасо. Заседание проходит 11 и 12 ноября и должно подготовить рекомендации для следующей сессии Коллегии глав государств конфедерации. Дорожную карту министры утвердили 26 февраля 2026 года в Уагадугу.

Оборона и безопасность

Церемонию открытия возглавил государственный министр войны и патриотической обороны Буркина-Фасо генерал Селестен Симпоре. По данным коммуникационного офиса внешнеполитического ведомства страны, во встрече участвуют делегации Мали и Нигера, а также эксперты из трех государств.

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Симпоре призвал усилить сотрудничество между армиями трех стран, в частности гармонизировать инструменты и укреплять стратегическую автономию. Он также заявил, что армии, объединенные в совместные силы конфедерации, демонстрируют устойчивость в борьбе с террористическими группировками.

Следующая встреча лидеров

В дипломатической сфере Симпоре заявил, что три государства выступают на международной арене единым голосом. Говоря о развитии, он назвал объединение экономик и упрощение торговли важными факторами для создания перспектив для молодежи.

Рекомендации министров должны передать лидерам трех стран — Ассими Гоите в Мали, Абдурахману Тиани в Нигере и Ибрагиму Траоре в Буркина-Фасо, который председательствует в AES. На момент публикации результаты заседания не обнародовали, а дату следующей сессии Коллегии глав государств не объявили.

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