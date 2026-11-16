Министерство юстиции Великобритании начало проверку возможного нарушения тюремных правил комиком Расселом Брэндом. Основанием стало заявление из заключения, которое его жена Лора Брэнд зачитала в видео на их YouTube-канале. В нем Брэнд отрицал вину в преступлениях, за которые был заключен в тюрьму, сообщает The Guardian.

Проверка тюремных правил

По данным издания, заключенного могут признать нарушившим правила, если он передал комментарии члену семьи, зная, что они будут опубликованы. Проверка также может касаться необходимости обновить действующие нормы, чтобы не допустить распространения комментариев заключенных через YouTube-каналы, которые могут получать доход от рекламы или спонсорства.

Представитель премьер-министра назвал опубликованное обращение возмутительным и заявил, что дело срочно расследуется. По его словам, заключенным строго запрещено делать заявления, способные причинить страдания потерпевшим, а контакты со СМИ разрешены только в исключительных случаях. Он также подчеркнул, что заключенные не могут обходить эти ограничения, передавая свои комментарии другим людям для публикации.

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Приговор и перевод

51-летний Брэнд отбывает наказание сроком 10 лет и шесть месяцев. 5 ноября суд Саутварка признал его виновным по одному эпизоду изнасилования и в трех сексуальных нападениях.

В своем сообщении Брэнд заявил, что его перевели из тюрьмы категории B Уондсворт на юго-западе Лондона в тюрьму категории C Литтлхей в Кембриджшире. Это учреждение предназначено для мужчин, осужденных за сексуальные преступления.

Согласно официальным правилам, заключенный должен подать формальное заявление через начальника тюрьмы, если хочет контактировать со СМИ. Министр иностранных дел Эд Милибэнд, комментируя видео, заявил, что Брэнд не выразил раскаяния или сочувствия потерпевшим.

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