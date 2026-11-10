Министерство юстиции США подало в федеральный суд Северного округа Калифорнии иск против сервиса заказа поездок Lyft. Ведомство обвиняет компанию и ее водителей в систематических отказах обслуживать пассажиров с инвалидностью, в частности людей, пользующихся сложными инвалидными колясками, и пассажиров со служебными животными.

Как сообщает Engadget, Минюст считает такие действия нарушением раздела III Закона США об американцах с инвалидностью 1990 года. Закон запрещает транспортным компаниям дискриминировать людей по признаку инвалидности.

Обвинения и требования

По утверждению Минюста, Lyft также взимал с пассажиров плату за отмену поездки после того, как водители отказывали им в перевозке. Ведомство также заявило, что компания не изменила свои правила и практики, чтобы избежать дискриминации таких пассажиров.

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Среди примеров в иске — отказ разрешить пассажирам с нарушениями мобильности сесть на переднее сиденье автомобиля, когда это было необходимо. Минюст просит взыскать 53 миллиона долларов компенсаций для пассажиров с инвалидностью, которые подали жалобы в Lyft или само ведомство, а также обязать компанию обучать водителей требованиям Закона об американцах с инвалидностью.

Позиция Lyft и предыдущее соглашение

Lyft отвергла обвинения. В заявлении для The New York Times компания отметила, что дискриминации не место в сообществе Lyft, а ее давние правила обязывают водителей обслуживать пассажиров со служебными животными или сложными средствами мобильности. По словам компании, за нарушение этих правил водителям грозят серьезные последствия, в том числе окончательное отключение от платформы.

В 2020 году Lyft уже заключила внесудебное соглашение с Минюстом США по схожим обвинениям в нарушении закона. Тогда компания согласилась выплатить компенсации и пересмотреть политику перевозки пассажиров на инвалидных колясках.

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