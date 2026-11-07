В США Министерство юстиции попросило отозвать иск против Калифорнии, в котором требовало от избирательных органов штата отложить примерно 20 тысяч бюллетеней. Федеральное правительство утверждало, что эти бюллетени принадлежали избирателям, которые якобы не являются гражданами США, сообщает The Hill.

Суды ранее заблокировали требование

Министерство юстиции стремилось не допустить подсчёта этих бюллетеней, пока не будет проверен иммиграционный статус избирателей. Перед днём голосования федеральный судья заблокировал это требование, а Верховный суд США в экстренном порядке не позволил администрации Дональда Трампа заставить штат отложить бюллетени.

Ходатайство об отзыве иска подали после промежуточных выборов во вторник. По данным издания, республиканцы потеряли по меньшей мере семь мест в Сенате и 42 места в Палате представителей, тогда как результаты части гонок ещё оставались неопределёнными.

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Другие иски перед выборами

Иск в Калифорнии был одним из нескольких дел, инициированных администрацией Трампа перед голосованием. В частности, она подала иск на Аляске, пытаясь заблокировать сертификацию выборов в штате в случае поражения сенатора-республиканца Дэна Салливана. Администрация заявляла, что присутствие в бюллетене другого кандидата, Дэниела Дж. Салливана-младшего, могло запутать избирателей.

Судья отклонил иск по Аляске до дня выборов, однако администрация заявила о намерении обжаловать решение. По состоянию на пятницу Дэн Салливан незначительно уступал кандидату от Демократической партии Мэри Пелтоле, а тысячи голосов ещё не были подсчитаны.

Ранее Министерство внутренней безопасности США заявляло о почти 16 тысячах возможных неграждан в списках избирателей Невады, однако позднее сократило оценку до 185 человек. После проверки чиновники штата установили, что все выявленные люди являются гражданами США. Голосование неграждан разрешено на отдельных местных выборах, однако запрещено на федеральном уровне.

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