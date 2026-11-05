В США, по данным Anadolu Agency, которое ссылается на Fox News, Министерство юстиции открыло уголовное расследование утечки проекта решения Верховного суда 2022 года по делу, окончательное решение по которому прекратило действие общенационального конституционного права на аборт.

Расследование ведет офис в Вашингтоне

По информации источников Fox News, знакомых с делом, расследование возглавляет вашингтонский офис прокурора США Жанин Пирро. Министерство юстиции не прокомментировало сообщения о производстве.

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Утечка проекта решения

Politico опубликовало проект заключения в мае 2022 года — до того, как Верховный суд вынес официальное решение в следующем месяце. В документе говорилось об отмене прецедентного решения 1973 года по делу Roe v. Wade. Публикация конфиденциального документа привлекла значительное внимание в США.

После утечки председатель Верховного суда Джон Робертс распорядился провести внутреннее расследование. Оно завершилось без установления личности ответственного за утечку. Новое расследование Министерства юстиции означает, что утечка рассматривается как возможное преступление.

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