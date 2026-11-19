Министерство юстиции США отозвало апелляцию по делу, в котором требовало от Калифорнии исключить из списков избирателей людей, которых ведомство считало негражданами страны. Как сообщает The Independent, соответствующий краткий судебный документ федеральное ведомство подало во вторник.

Ранее суд заблокировал требование правительства относительно бюллетеней, направленных более чем 20 тысячам лиц, которых Минюст считал негражданами США. Представители Калифорнии заявляли, что список ведомства содержал многочисленные ошибки и мог лишить права голоса тысячи избирателей, имеющих право участвовать в голосовании. Верховный суд США отказался рассматривать это дело за день до выборов.

Спор в штате Вашингтон

Министерство юстиции также формально не завершило иск в штате Вашингтон. В то же время в четверг федеральный судья запретил ведомству давить на местных должностных лиц, отвечающих за выборы, чтобы те откладывали бюллетени избирателей, которых правительство считало негражданами США.

14-дневный ограничительный приказ истек после сертификации штатом результатов выборов. По оценке издания, это сделало дальнейшее вмешательство администрации в итоги голосования этого года через этот механизм фактически невозможным.

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Прекращение апелляции по проверкам

На следующий день Минюст также сообщил о прекращении апелляции по делу об инициативе по выявлению вероятных неграждан среди избирателей. Программа Министерства внутренней безопасности, запущенная в августе, предусматривала сбор значительных объемов данных для формирования перечня подозреваемых в незаконном голосовании и проведения проверок по месту жительства.

Суд ранее предупреждал о высокой вероятности ошибок при таких проверках, поскольку в США нет федеральной базы данных о гражданстве всех жителей. Апелляционный суд в октябре согласился, что расследования вероятных нарушений на предыдущих выборах можно было проводить менее поспешно и не вплотную к новому голосованию.

Перед промежуточными выборами Минюст активизировал уголовные дела, связанные с предполагаемым мошенничеством на выборах: ведомство предъявило обвинения 197 людям в 26 штатах в течение двух месяцев перед голосованием. По данным обзора The Washington Post, после 3 ноября прокуроры возбудили лишь одно новое такое дело. В то же время генеральный прокурор Тодд Бланш заявил, что продолжаются сотни уголовных расследований, касающихся выборов.

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