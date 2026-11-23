Министерство юстиции США признало в федеральном суде, что американские власти депортировали в Мексику гражданина США Брайана Хосе Моралеса Гарсию. Признание прозвучало во время ходатайства правительства о прекращении производства по его иску о возмещении ущерба, сообщает The Guardian.

Задержание и депортация

25-летнего Моралеса Гарсию, родившегося в Денвере и выросшего в Мексике, 3 апреля остановили вместе с работодателем по дороге на работу неподалеку от Фредериксберга в штате Техас. Он был пассажиром автомобиля и не имел при себе документов. Мужчина сказал правоохранителям, что его свидетельство о рождении и карточка социального страхования остались дома, однако ему не поверили и вызвали иммиграционных агентов.

Согласно судебным материалам, агент Таможенно-пограничной службы США Роберт Гилл-младший проверил мексиканские записи, в которых местом рождения Моралеса Гарсии была указана Мексика. Агент также заявил, что задержанный якобы сказал, что родился в Мексике, и обратил внимание на то, что он говорил только по-испански.

Моралеса Гарсию депортировали 7 апреля. Позднее администрация президента Дональда Трампа заявила в сообщении для СМИ, что он находился в США незаконно.

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Иск и возвращение в США

1 мая адвокаты Моралеса Гарсии подали иск против федерального правительства, требуя неуточненную сумму компенсации. Они утверждают, что их клиент ложно заявил о незаконном въезде в США и подписал документы об ускоренной депортации после угроз заключением со стороны агентов. В иске также говорится, что семья и друзья пытались передать документы, подтверждающие его гражданство США, еще до депортации.

Правительство опровергло эти утверждения, заявив, что мужчина добровольно уехал в Мексику и потому не имеет оснований требовать компенсацию. В то же время власти указали в судебном документе, что 30 августа Моралесу Гарсии разрешили въехать в США после рассмотрения информации о его месте рождения.

Федеральный прокурор Западного округа Техаса Джастин Симмонс написал в судебном документе, что истец имеет двойное гражданство США и Мексики. Судья Роберт Ли Питман не принял немедленного решения по ходатайству правительства о прекращении дела. Среди ответчиков по иску также указаны неназванные местные и штатные сотрудники правоохранительных органов Техаса.

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