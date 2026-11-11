Министерство юстиции США заявило, что убитый в Мексике во время операции силовиков лидер картеля Эдгар Аарон Васкес Альварадо помогал бывшему олимпийцу Райану Уэддингу перевозить наркотики и избегать задержания. Васкес, известный как El General, был застрелен на прошлой неделе при попытке задержать его в Наукальпане, по данным мексиканских властей.

Как сообщает CBS News, федеральные прокуроры США обнародовали обвинительное заключение, в котором утверждается, что Васкес поставлял кокаин преступной организации Уэддинга. По версии обвинения, он также передавал группировке кодовые слова, которые менялись почти ежедневно и использовались для безопасного прохождения через контрольно-пропускные пункты правоохранительных органов.

Обвинения против лидера картеля

Прокуроры утверждают, что 42-летний Васкес подкупал мексиканских чиновников, чтобы замедлять уголовные расследования, манипулировать доказательствами и добиваться закрытия уголовных дел. По данным Минюста США, в течение двух лет он также лично помогал Уэддингу скрываться от американских правоохранительных органов.

Васкес был основателем El Cártel Nuevo Imperio в Мехико. Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч заявил, что во время операции по задержанию Васкес открыл огонь по силовикам. По словам министра, Васкес также был ответственен за гибель начальника полиции Мехико Милтона Моралеса в 2024 году.

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Обвинения против Роберто Гомеса

Минюст США также объявил о федеральном обвинении по шести пунктам против гражданина США Роберто Гомеса, который жил в Мексике. По утверждению прокуроров, в течение последнего десятилетия он поставлял наркотики международным преступным организациям, в том числе структуре Уэддинга.

Следствие считает, что Гомес перевозил кокаин, метамфетамин и фентанил из Центральной Америки в Мексику самолетами и морскими судами, а затем по суше доставлял эти вещества в США и Канаду. По данным обвинения, он пытался выступить посредником при продаже 1 000 фунтов метамфетамина между поставщиком и Уэддингом; стоимость сделки оценивалась примерно в 550 тысяч долларов.

Прокуроры также утверждают, что в 2024–2026 годах 51-летний Гомес помогал Уэддингу избегать задержания. По данным Минюста, его связи с картелями, в частности с картелем Синалоа, а также контакты с людьми, имевшими доступ к конфиденциальной информации правоохранительных органов Мексики и США, позволяли ему узнавать об операциях правоохранителей.

Уэддингу предъявлены 17 обвинений в тяжких преступлениях по двум делам, в том числе связанных с наркоторговлей и убийствами. Он не признал вину и содержится под стражей в США без права на залог. В случае признания виновным по всем пунктам Гомесу грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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