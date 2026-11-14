В США руководство Министерства юстиции призвало федеральных прокуроров готовиться к жесткому противостоянию на фоне ожидаемых расследований деятельности ведомства, которые планируют демократы в Конгрессе. Как сообщает The Independent, один из ведущих помощников заместителя генерального прокурора Тодда Бланша Аакаш Сингх во время телефонного разговора с прокурорами на этой неделе призвал их готовиться к работе в режиме wartime.

Позиция Министерства юстиции

Тодд Бланш заявил, что ведомство будет сотрудничать с Конгрессом, однако не откажется от повестки президента Дональда Трампа. В интервью Fox News он подчеркнул, что будущие расследования не остановят и не замедлят работу министерства, а у администрации есть еще два года для реализации своих планов.

В Министерстве юстиции объяснили, что упоминание режима wartime касалось общественной безопасности. Там заявили, что некоторые вновь избранные чиновники властей штатов и местных органов власти больше не заинтересованы в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами.

По данным издания, Сингх также предположил, что после ряда отставок, произошедших после выборов, других федеральных прокуроров могут вынудить покинуть свои должности. Ранее об отставке объявили утвержденные Сенатом руководители подразделений национальной безопасности, гражданских дел и гражданских прав.

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Ожидаемые расследования Конгресса

Успехи демократов на выборах изменили баланс сил в Конгрессе. Демократы планируют проверить работу Министерства юстиции и, в частности, привлечь внимание к расследованиям в отношении политических оппонентов Трампа, которые они считают возможными злоупотреблениями властью.

В материале отмечается, что в последние недели перед выборами ведомство безуспешно пыталось добиться предъявления обвинения бывшей сотруднице Белого дома Кэссиди Хатчинсон, ускорило расследование в отношении члена Палаты представителей Ильхан Омар и с помощью необычного процессуального шага открыло новое уголовное дело против бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Судья также быстро отклонил жалобу против двух бывших сотрудников ФБР.

Трамп уже назвал запланированные демократами расследования вымогательством и поручил генеральному прокурору провести расследование. Белый дом в письме юрисконсульта Уилла Шарфа заявил, что такие действия Конгресса могут быть расценены как откровенная преступность. В то же время Бланш сообщил журналистам, что открытых расследований в отношении заявлений демократов нет, и признал, что предупреждение о будущих проверках само по себе не является преступлением.

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