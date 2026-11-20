В США Министерство юстиции завершило антимонопольную проверку запланированного слияния энергетических компаний NextEra и Dominion. Это произошло после договоренностей о контроле за возможным выводом электростанций из эксплуатации, сообщает The Hill.

Замечания по электроэнергии

Министерство юстиции отметило, что независимый монитор рынка ISO New England, который следит за работой электроэнергетической системы региона, представил комментарии Федеральной комиссии по регулированию энергетики США. Монитор предупредил, что объединенная компания может получить стимулы и возможность вывести из эксплуатации электростанцию, которая все еще является экономически жизнеспособной, чтобы увеличить выплаты за мощность в Новой Англии.

По данным Минюста, компании предоставили Федеральной комиссии по регулированию энергетики полномочия в течение пяти лет, начиная с мая 2028 года, расследовать каждый предложенный объединенной компанией случай закрытия электростанции. Согласно соглашению, монитор рынка сможет запретить NextEra выводить объект из эксплуатации, если признает, что он имеет экономическую ценность.

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Другие согласования

NextEra и Dominion объявили в мае о сделке стоимостью почти 67 млрд долларов. Компании тогда заявили, что после завершения сделки будет создан крупнейший в мире регулируемый энергетический бизнес по рыночной капитализации, а закрытие сделки ожидалось в течение 12–18 месяцев.

Для завершения слияния также необходимо одобрение Комиссии корпораций штата Вирджиния. Во вторник стороны представили вступительные аргументы в рамках юридического рассмотрения сделки этим регулятором. Губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер в октябре призвала объединенную компанию, если сделка будет заключена, не повышать тарифы на электроэнергию в течение шести лет.

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