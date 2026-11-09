Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс раскритиковал высказывания кандидата партии One Nation Стюарта Бондса, который заявил о якобы демографическом замещении австралийцев вследствие массовой миграции. Миннс назвал эти слова откровенно возмутительными и расистскими, а также охарактеризовал теорию замещения как конспирологию, заимствованную из США, сообщает The Guardian.

Заявления на митинге в Сиднее

Бондс, который возглавляет избирательный список One Nation в верхнюю палату парламента штата, выступил на антимиграционном митинге в центральном деловом районе Сиднея. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Политик заявил, что Австралия имеет общую культуру, границу, флаг, язык и доминирующую религию. Он также утверждал, что страна движется по пути превращения в специальную экономическую зону в Азии.

По данным издания, Бондс является первым номером в списке One Nation на выборах в верхнюю палату парламента Нового Южного Уэльса, которые должны состояться в марте. Согласно актуальным опросам, он может быть избран.

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Реакция чиновников

Уполномоченный по вопросам расовой дискриминации Австралийской комиссии по правам человека Гиридхаран Сивараман заявил, что утверждения о превосходстве одних австралийцев над другими сеют раздор и ненависть. По его словам, представление о том, что мигранты никогда не могут быть настоящими австралийцами, игнорирует историю и общее будущее страны.

Федеральный министр по делам мультикультурализма Энн Али подчеркнула, что австралийцы миграционного происхождения не заменяют австралийцев, а являются австралийцами. Она добавила, что отрицание права человека принадлежать к обществу из-за его расы или происхождения — это не дискуссия о миграции, а опасный и разъединяющий подход.

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