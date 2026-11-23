В Великобритании Министерство обороны должно опубликовать официальную статистику оборонного экспорта за 2025 год 26 ноября 2026 года в 9:30. Дата и время выпуска на правительственном сайте отмечены как подтвержденные.

Что будет содержать статистика

Предстоящая публикация будет содержать информацию и данные о тенденциях британского оборонного экспорта. Статистика охватит период с 2013 по 2025 год.

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Объявление о выпуске

О запланированной публикации сообщило Министерство обороны Великобритании. Объявление на GOV.UK было опубликовано 12 марта 2026 года и в последний раз обновлено 23 ноября 2026 года.

Страница размещена в разделе правительственной статистики, посвященном обороне и вооруженным силам. На момент обновления объявления сами статистические данные еще не были опубликованы.

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