Минобороны Великобритании опубликует статистику оборонного экспорта 26 ноября
В Великобритании Министерство обороны должно опубликовать официальную статистику оборонного экспорта за 2025 год 26 ноября 2026 года в 9:30. Дата и время выпуска на правительственном сайте отмечены как подтвержденные.
Что будет содержать статистика
Предстоящая публикация будет содержать информацию и данные о тенденциях британского оборонного экспорта. Статистика охватит период с 2013 по 2025 год.
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Объявление о выпуске
О запланированной публикации сообщило Министерство обороны Великобритании. Объявление на GOV.UK было опубликовано 12 марта 2026 года и в последний раз обновлено 23 ноября 2026 года.
Страница размещена в разделе правительственной статистики, посвященном обороне и вооруженным силам. На момент обновления объявления сами статистические данные еще не были опубликованы.