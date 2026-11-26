Министерство обороны Германии, которое возглавляет Борис Писториус, не может использовать 14 млрд евро из средств, предусмотренных на модернизацию Бундесвера. По данным Der Spiegel, это более одной десятой всего бюджета, выделенного на обновление немецких вооруженных сил.

Бюджет на модернизацию

Общий объем этого бюджета составляет более 108 млрд евро. Писториус получил эти средства для модернизации Бундесвера, однако его ведомство не может потратить 14 млрд евро.

Задержки проектов и переговоры

В подписи к фото издание обращает внимание на крупные проекты, реализация которых продвигается медленно, а также на длительные переговоры. На изображении к публикации Писториус стоит перед танком Leopard.

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Невозможность использовать эти средства является проблемой для министра обороны, отмечает издание.

Материал Der Spiegel, автором которого указан Маттиас Гебауэр, опубликован 26 ноября 2026 года в 05:08.

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