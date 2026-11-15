В Южной Корее Министерство национальной обороны по состоянию на конец сентября задолжало 150 млрд вон, или около $112 млн, компенсаций 4 637 людям, ставшим жертвами государственного насилия. Выплаты, назначенные судами, задерживаются из-за нехватки бюджетных средств, хотя ведомство переводило на них деньги из других программ, сообщает Korea Herald.

Расходы значительно превысили бюджет

На 2026 год министерство предусмотрело на компенсации 20 млрд вон — против 17,7 млрд вон в 2025 году. При этом к концу августа фактические расходы уже достигли почти 90 млрд вон, то есть более чем в четыре раза превысили первоначальный бюджет. К концу года расходы прогнозируются на уровне 202,2 млрд вон.

Проблема нехватки средств продолжается не первый год. В 2023 году ведомство потратило 87,9 млрд вон при первоначальном бюджете в 27,7 млрд вон. В 2024 году расходы составили 135,7 млрд вон, а в 2025-м — 179,4 млрд вон, тогда как первоначальный бюджет в оба года равнялся 17,7 млрд вон.

Средства переводят из других программ

Чтобы покрыть дефицит, Министерство национальной обороны в этом году перевело 70 млрд вон из других бюджетных категорий, в частности из средств, предусмотренных на оплату труда сержантского состава. В 2024 году ведомство привлекло дополнительно 118 млрд вон, а в 2025-м — 171,9 млрд вон посредством бюджетных переводов и других корректировок.

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Несмотря на это, отдельные пострадавшие ждут денег более семи месяцев после подачи заявлений на компенсацию. Расходы на проценты, связанные с задержками, в этом году прогнозируются на уровне 10,2 млрд вон, тогда как в 2023 году они составляли 2,6 млрд вон.

Потребности превышают план на 2027 год

Правительственный проект бюджета на 2027 год предусматривает 50,3 млрд вон на компенсации — менее 30% от 172,5 млрд вон, которые, по оценке министерства, потребуются. Данные о выплатах были представлены в офис депутата Ю Ён Вона из оппозиционной Партии народной власти. По информации его офиса, компенсации преимущественно касаются жертв лагерей перевоспитания Самчхон и восстания на острове Чеджу в 1948 году.

Лагеря Самчхон были военными учреждениями для содержания людей, созданными в 1980 году при правлении Чон Ду Хвана. По данным издания, там принудительно содержали почти 40 тысяч гражданских лиц. Восстание на Чеджу и последующее подавление властями в 1948–1954 годах, по оценкам, привели к гибели от 14 тысяч до 30 тысяч человек.

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