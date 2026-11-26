Минобороны Польши планирует подписать соглашение с Palantir по ИИ — Channel NewsAsia
Министерство национальной обороны Польши планирует в пятницу подписать соглашение с американской компанией Palantir Technologies Inc. о приобретении программного обеспечения, использующего искусственный интеллект для поддержки процессов принятия решений.
Планируемое соглашение
Польское оборонное ведомство сообщило о планируемом подписании в четверг. В его заявлении не привели других деталей соглашения, которое министерство планирует подписать в пятницу.
Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, программное обеспечение Palantir использует искусственный интеллект для поддержки процессов принятия решений.
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Сотрудничество с 2025 года
По данным CNA, Польша начала сотрудничество с Palantir в 2025 году, когда стороны подписали меморандум о взаимопонимании.
В меморандуме речь шла о направлениях искусственного интеллекта, информационных технологий и кибербезопасности.