Министерство национальной обороны Польши планирует в пятницу подписать соглашение с американской компанией Palantir Technologies Inc. о приобретении программного обеспечения, использующего искусственный интеллект для поддержки процессов принятия решений.

Планируемое соглашение

Польское оборонное ведомство сообщило о планируемом подписании в четверг. В его заявлении не привели других деталей соглашения, которое министерство планирует подписать в пятницу.

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, программное обеспечение Palantir использует искусственный интеллект для поддержки процессов принятия решений.

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Сотрудничество с 2025 года

По данным CNA, Польша начала сотрудничество с Palantir в 2025 году, когда стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

В меморандуме речь шла о направлениях искусственного интеллекта, информационных технологий и кибербезопасности.

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