Министерство образования Эстонии подготовило проект законодательных изменений, которые должны расширить возможности изучения региональных разновидностей эстонского языка в школах. Учащимся могут разрешить заменять второй обязательный иностранный язык, который обычно начинают изучать примерно с седьмого класса, обучением местному диалекту. Об этом сообщает ERR News.

Изменения коснутся школ в районах исторического распространения разновидностей выру, сету, мульги, тартуской, сааремааской, кихнуской, мухусской, хиюской, кодавереской, куусалуской, люганузеской и йыхвийской. В этих регионах насчитывается около 155 школ базового образования. В настоящее время диалекты преподают примерно в 15–20 общеобразовательных школах страны, преимущественно небольших сельских.

Условия для введения занятий

Согласно проекту, родители получат право обратиться в школу с запросом об организации обучения региональной разновидности языка, если такое желание выразили не менее десяти детей. Глава Эстонского союза ученических советов Карл Эрик Кирсс считает, что порог в 10 заявлений от родителей может быть слишком строгим для очень маленьких школ. По его словам, если несколько родителей не поддержат запрос, остальные могут не собрать необходимое число заявлений.

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Союз предлагает применять пропорциональную систему и создать больше возможностей для такого обучения в крупных городах. По его мнению, это помогло бы молодежи, которая переезжает для учебы, в частности с острова Кихну в Пярну или из Сетомаа в Тарту, сохранять связь с родным регионом.

Опасения школ и языкового совета

Ученический союз также предупреждает, что преподавание диалектов не должно происходить за счет свободного времени и благополучия школьников. Он указывает на возможное увеличение учебной нагрузки, трудности с финансированием и поиском преподавателей, а также риск негативного отношения к ученикам, которые выберут диалект.

Ассоциация руководителей школ Эстонии считает, что диалекты и местную культуру следует преподавать как факультативы по договоренности с общинами, а не регулировать несколькими законодательными актами. Эстонский языковой совет призвал уточнить, кто будет организовывать и финансировать занятия, а также обеспечивать их преподавателями, материалами и методической поддержкой. Совет также подчеркнул необходимость оценить, как замена второго иностранного языка может повлиять на поступление учащихся в старшую школу и дальнейшее обучение.

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