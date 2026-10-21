Министерство образования Японии попросило Токийский университет пересмотреть процедуру выбора нового президента. Это первый случай, когда правительство страны обратилось к университету с такой просьбой, сообщает The Japan Times.

Министр образования Ёсихиро Сэки заявил, что университетский совет по политике управления должен самостоятельно проверить процесс отбора президента. По его словам, это необходимо для того, чтобы система управления учреждением выполняла обязательства по подотчётности.

Кандидатка заняла второе место в голосовании

В конце сентября Комитет по отбору и проверке президента избрал профессорку Высшей школы искусств и наук Юко Фудзигакэ 32-й президенткой Токийского университета. Она станет первой женщиной на этой должности и должна начать шестилетний срок полномочий в апреле.

В то же время Фудзигакэ заняла второе место в двух турах опроса среди администрации и преподавателей. В финальном голосовании среди трёх кандидатов профессор электротехники и электронной инженерии Такао Сомэя получил 1107 голосов, Фудзигакэ — 553, а профессор права Рюдзи Ямамото — 451.

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Объяснения комитета признали недостаточными

В состав комитета входят 16 человек. Его председатель Хироко Куния объясняла, что кандидатов оценивали по профилям, рекомендациям, собеседованиям, видеообращениям, результатам голосования и позициям членов комитета во время обсуждений. По итогам рассмотрения наибольшую поддержку в комитете получила Фудзигакэ.

Решение вызвало критику со стороны общественности, политиков и части преподавателей, которые поставили под сомнение смысл проведения голосований. Министр Сэки заявил, что опубликованные комитетом объяснения не содержали новых деталей, в частности о внутренних обсуждениях, которые не раскрывались из-за конфиденциальности.

Комитет заявлял, что искал руководителя с высокими этическими стандартами, способного восстановить доверие к университету после серии скандалов. За последний год нескольких профессоров университета арестовали по обвинениям во взяточничестве, а внутреннее расследование выявило более 20 других нарушений этических норм.

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