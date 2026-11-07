Федеральное министерство образования Нигерии отменило набор на 2026 академический год на программы National Certificate in Education (NCE) и бакалавриата в Национальном институте учителей (NTI) в Кадуне. Институту также предписано прекратить все университетские аффилиации и договорённости о присуждении степеней. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Запрет на набор

Представительница министерства Бориво Фоласаде заявила, что NTI больше не может оформлять приём на программы NCE или бакалавриата в очной, заочной или дистанционной формах обучения. Ведомство призвало граждан не подавать заявления, не принимать предложения о зачислении и не оплачивать такие программы.

В министерстве объяснили решение нарушениями операционных руководящих указаний, выданных институту в сентябре 2025 года. Ведомство отметило, что приём на программы NCE должен соответствовать требованиям Объединённого совета по вопросам приёма и зачисления (JAMB) и стандартам аккредитации Национальной комиссии колледжей образования (NCCE).

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По данным министерства, NTI не уполномочен присуждать квалификации NCE и университетские степени. Национальная университетская комиссия (NUC) должна уведомить университеты, которых касается решение, и обеспечить выполнение требования о прекращении договорённостей с NTI о присуждении степеней.

Действующие студенты

NCCE должна полностью аккредитовать действующие дистанционные программы NCE II–IV и учебные центры в шести геополитических зонах Нигерии. Студенты, которые будут соответствовать требованиям, смогут завершить обучение в зависимости от результатов аккредитации и регуляторных правил.

Министерство подчеркнуло, что законный мандат NTI охватывает подготовку и переподготовку учителей, служебное обучение и непрерывное профессиональное развитие. Институт также может проводить трёхмесячную или шестимесячную сокращённую программу для учителей с дипломами по непедагогическим специальностям, которые хотят получить компетенции для регистрации в Совете по регистрации учителей Нигерии.

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