Министерство образования Тайваня выпустило рекомендации для школ и учреждений дошкольного образования по предотвращению насилия и домогательств в отношении педагогов и других работников, а также реагированию на них. Документ охватывает не только физические нападения, но и словесные оскорбления, психологическое насилие, преследование, онлайн-атаки, злонамеренные жалобы и поручение работы вне должностных обязанностей, сообщает Taipei Times.

Меры безопасности и рассмотрение жалоб

В рекомендациях определены места, где риск инцидентов с участием посторонних лиц выше: проходные зоны, подразделения по делам учащихся и консультированию, комнаты для совещаний и входы в школы. К потенциально рискованным периодам отнесены время прихода и ухода учащихся, встречи родителей с работниками школы, обсуждение серьезных нарушений дисциплины и конфликтов, а также время после внеклассных занятий.

Школам рекомендуют устанавливать в таких местах камеры наблюдения и средства экстренной связи, но избегать чрезмерного надзора. Видеозаписи нельзя произвольно обнародовать или передавать другим лицам.

Школы должны отклонять анонимные обращения, жалобы без конкретики, а также дела, по которым уже принято окончательное решение. Жалобы, касающиеся только обычных вопросов дисциплины, предлагается рассматривать по правилам оценки работы учителей, а не через процедуры, которые могут привести к увольнению или непродлению контракта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сроки расследований и право на дисциплину

После получения жалобы школа должна в течение трех дней сформировать рабочую группу для расследования, которое должно быть завершено за месяц. Если к делу причастен директор школы или дошкольного учреждения, расследование должна проводить беспристрастная третья сторона. Заявителям и информаторам также должна быть обеспечена защита от мести.

Рекомендации предусматривают, что законные и необходимые дисциплинарные меры в отношении учащихся не должны становиться основанием для наказания учителя или негативной оценки его работы. Кроме того, школам не советуют поручать педагогам работу или связываться с ними по вопросам взаимодействия родителей и учителей вне рабочего времени, кроме случаев безопасности на территории учреждения, серьезных чрезвычайных ситуаций или неотложных служебных задач.

Школы и учреждения дошкольного образования, в которых работают не менее 100 человек, также должны разрабатывать планы предотвращения таких случаев и хранить соответствующие записи в течение трех лет. Министерство подчеркнуло, что рекомендации имеют статус административных рекомендаций, а случаи травли на рабочем месте или сексуальных домогательств и далее будут рассматриваться прежде всего в соответствии с действующими законами.

Позиция ассоциации учителей

Национальная ассоциация учителей Тайваня приветствовала появление документа, однако заявила об отсутствии конкретных механизмов ответственности и призвала более четко определить обязанности работодателей. Ассоциация также предложила установить ясные критерии для выявления повторных или злонамеренных жалоб и преследования, а представителей учителей привлекать к оценке профессиональных рисков и пересмотру профилактических мер.

Читай нас в