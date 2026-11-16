Миротворцы Миссии поддержки и стабилизации Африканского союза в Сомали (AUSSOM) передали Вооруженным силам Сомали пять передовых оперативных баз в подсекторе Бараве в Сомали. Речь идет о базах Бараве-Эмбрессо, Бараве-Нолл, Кисмайо-Роуд, Сипорт и Ранвей, которые, согласно заявлению миссии, полностью функционируют.

Передача баз сомалийской армии

AUSSOM назвала передачу объектов важным этапом перехода Сомали в сфере безопасности. Командиры секторов миссии призвали Вооруженные силы Сомали сохранить достижения последних лет, а жителей — оставаться стойкими в сохранении мира. Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Мандат миссии истекает в конце декабря

Некоторые страны, предоставившие свои контингенты для миссии, начали вывод войск из Сомали. Мандат миссии, предоставленный ООН, должен завершиться 31 декабря.

Миротворческие операции Африканского союза в Сомали продолжаются с 2007 года. Изначально действовала Миссия Африканского союза в Сомали (AMISOM), которую в 2022 году сменила Переходная миссия Африканского союза в Сомали (ATMIS), а в 2025 году — AUSSOM. Эти операции поддерживали федеральное правительство в борьбе с группировкой «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой».

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