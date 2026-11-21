Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) начали передавать часть своих позиций на юге страны ливанской армии. Об этом глава миссии Диодато Абагнара заявил в городе Тир, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Национальное информационное агентство Ливана.

Передача позиций армии

Во время встречи с более чем 70 женщинами из местных общин Абагнара подчеркнул необходимость не допустить вакуума безопасности после завершения миссии. По его словам, должны продолжаться мониторинг и документирование нарушений, гуманитарная помощь, защита гражданского населения и поддержка местных общин и женщин.

Глава UNIFIL отметил, что будущее присутствие ООН на юге Ливана будет зависеть от решений Совета Безопасности ООН. Он также назвал продолжающуюся оккупацию Израилем части юга Ливана явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и заявил, что миротворцы будут выполнять обязанности до последнего дня мандата.

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Мандат до конца 2026 года

UNIFIL действует на юге Ливана с 1978 года. В 2006 году резолюция 1701 расширила мандат миссии: она получила задачу контролировать прекращение боевых действий и поддерживать развертывание ливанской армии к югу от реки Литани.

В августе 2025 года Совет Безопасности ООН в последний раз продлил мандат UNIFIL — до 31 декабря 2026 года. Поэтапный вывод миротворцев должен начаться в 2027 году. В то же время Израиль продолжал наносить удары по Ливану, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля. Согласно рамочному соглашению при посредничестве США, подписанному 26 июня, вывод Израиля с ливанской территории связали с восстановлением контроля ливанской армией и проверенным разоружением негосударственных вооруженных группировок.

Министерство здравоохранения Ливана зафиксировало не менее 4390 погибших в период со 2 марта по 5 ноября. Международная организация по миграции сообщала, что в апреле число перемещенных лиц превышало 1,2 млн.

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