Европейско-японская космическая миссия BepiColombo прибыла к Меркурию после более чем восьми лет полёта и преодоления свыше 6 млрд миль. В ближайшую субботу диспетчеры должны включить двигатели аппарата, чтобы вывести его на орбиту планеты, сообщает The Guardian.

Если манёвр будет успешным, BepiColombo станет лишь второй в истории миссией, которая будет обращаться вокруг ближайшей к Солнцу и самой маленькой планеты Солнечной системы. Меркурий сложно исследовать из-за его близости к Солнцу: космический аппарат ускоряется под воздействием солнечной гравитации, поэтому значительную часть путешествия вынужден тормозить, чтобы не пролететь мимо планеты.

Два аппарата на полярных орбитах

В начале декабря комплекс должен разделиться на два орбитальных аппарата — европейский и японский. Они будут маневрировать на разных полярных орбитах вокруг Меркурия, а научные наблюдения планируют начать в апреле следующего года.

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Европейский Mercury Planetary Orbiter будет картографировать поверхность планеты и её состав с высоким разрешением. Он также будет исследовать внутреннее строение Меркурия, в частности его необычно большое ядро. Прибор Mercury Imaging X-ray Spectrometer будет анализировать геохимический состав поверхности планеты.

Магнитное поле и лёд в кратерах

Японский орбитальный аппарат будет измерять магнитное поле Меркурия и исследовать его натриевую экзосферу — чрезвычайно тонкий слой газа и атомов вокруг планеты. Учёные также хотят выяснить, как Меркурий сформировался так близко к Солнцу, почему у него есть магнитное поле и из чего состоит замёрзший лёд в постоянно затенённых кратерах.

Меркурий всего на 50% больше Луны, но имеет в четыре раза большую массу. Температура на его поверхности днём может достигать 450°C, а ночью опускаться до -180°C. Ожидается, что аппараты будут работать на орбите около трёх лет, после чего, потеряв топливо и высоту, упадут на поверхность планеты.

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