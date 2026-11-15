Силы военно-морской миссии ЕС Operation IRINI в пятницу поднялись на борт танкера MV MIDAG в Средиземном море. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что операция подтвердила: судно шло под фальшивым флагом. В сообщении говорится о подозрении, что танкер принадлежит российскому теневому флоту.

Проверка судна

Как сообщает Anadolu Agency, Каллас написала об операции в социальной сети X. По ее словам, силы миссии поднялись на борт MV MIDAG в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Каллас также заявила, что Евросоюз продолжит противодействовать российскому теневому флоту как на море, так и дипломатическими каналами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новые санкции

По словам Каллас, министры иностранных дел ЕС должны одобрить дополнительные санкции против России в понедельник. Ожидается, что предложенные ограничения будут предусматривать новые включения в санкционные списки банков, покупателей и компаний, которых обвиняют в поддержке теневого флота.

Россия — государство-агрессор — отрицает существование так называемого теневого флота.

Читай нас в