Европейская космическая миссия Euclid в первом крупном выпуске данных представила информацию о более чем 900 млн галактик, около 60 млн потенциальных квазаров и приблизительно 15 тыс. вероятных случаев сильного гравитационного линзирования. Об этом сообщает The Guardian.

Euclid запустили в июле 2023 года для создания крупнейшей трёхмерной карты Вселенной. Миссия должна охватить треть неба и более 10 млрд лет космической истории. Её цель — помочь исследовать тёмную энергию и тёмную материю, доля которых во Вселенной оценивается примерно в 70% и 25% соответственно.

Часть будущей карты Вселенной

Новый набор данных охватывает около 14% площади неба, которую Euclid планирует исследовать в рамках миссии. Профессор Эдинбургского университета Энди Тейлор, возглавляющий британский наземный научный сегмент проекта, отметил, что другие обзоры могут быть масштабнее, однако Euclid сочетает большую площадь наблюдений с высоким разрешением.

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Квазары, зафиксированные в данных, — это яркие объекты в центрах далёких галактик, энергию которых обеспечивают сверхмассивные чёрные дыры.

Поиск тёмной материи

Сильное гравитационное линзирование возникает, когда галактика на переднем плане, часто расположенная в скоплении галактик, оказывается перед далёкой галактикой. Её гравитация искривляет пространство-время и отклоняет свет от удалённого объекта, из-за чего могут появляться яркие дуги или кольца.

Эффект усиливается тёмной материей, которая увеличивает массу и гравитационное влияние галактик. По словам Тейлора, изучение таких линз может помочь отсеять отдельные теории о природе тёмной материи, поскольку её распределение зависит от свойств этого вещества. Ранее учёным было известно примерно о тысяче случаев сильного линзирования, а к завершению миссии Euclid ожидается обнаружение около 170 тыс. таких объектов.

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