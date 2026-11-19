Миротворческая миссия ООН в Южном Ливане завершит операции в 23:59 31 декабря, а ее военный персонал начнет покидать страну в первые месяцы 2027 года. По данным Defense News, до завершения текущего мандата будут продолжаться патрулирование, мониторинг и информирование Совета Безопасности ООН о нарушениях.

Решение о прекращении миротворческих операций Совет Безопасности ООН принял в августе 2025 года. Представительница Временных сил ООН в Ливане, UNIFIL, Кэндис Ардиел заявила, что после полуночи миссия юридически больше не будет иметь мандата по резолюции 1701.

Вывод персонала до сентября

Сейчас на ливанской стороне границы в составе миссии находятся около 7 500 военнослужащих из разных стран. Наибольшие контингенты предоставили Италия и Индонезия. Ожидается, что ежемесячно страну будут покидать в среднем около тысячи военных.

С января 2027 года UNIFIL начнет сворачивать позиции и передавать объекты ливанским властям. Ожидается, что процесс продлится до сентября 2027 года, хотя первоначально его планировали завершить в июне. Военные вывезут оборудование, предоставленное их государствами, тогда как имущество ООН может быть передано другим миссиям или организациям системы ООН. Часть такого имущества, по словам Ардиел, может быть передана ливанским властям.

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Проблемы с передачей позиций

Самым сложным вопросом остается передача объектов миссии. По словам представительницы, UNIFIL юридически обязана вернуть позиции ливанским властям, однако большинство из них расположено в районах присутствия израильских сил. Ливанские силы при этом не находятся в этих районах, чтобы избежать возможных столкновений.

Если власти Ливана не смогут физически принять эти объекты, передача может состояться только документально, сообщили источники издания. Среди возможных вариантов также рассматриваются привлечение или расширение присутствия Организации ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, которая действует в Ливане через Группу наблюдателей в Ливане. Решение по этому вопросу должен принять Совет Безопасности ООН.

По данным Defense News, израильские силы находятся примерно на 232 квадратных милях ливанской территории, что составляет почти 6% площади страны, и ежедневно проводят там демонтажи и другие военные операции. В приграничной Шебаа местные власти опасаются вакуума безопасности после вывода миротворцев. В Марджаюне местный чиновник заявил, что они не предотвратили распространение неконтролируемого оружия, но их социальные проекты существенно помогли людям и общинам. Часть местных администраций также обеспокоена возможной экономической нагрузкой на приграничные деревни.

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