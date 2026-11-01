Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (MINURSO) прекратила операции после истечения ее мандата в полночь 31 октября. Совет Безопасности ООН не смог согласовать будущее миссии: проект резолюции США был ветирован Российской Федерацией — государством-агрессором, а альтернативный российский текст не набрал необходимых девяти голосов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение работы MINURSO не отменяет неотъемлемого права народа Западной Сахары на самоопределение. Организация будет и далее поддерживать поиск справедливого, прочного и взаимоприемлемого политического урегулирования через личного посланника генсека Стаффана де Мистуру, сообщает UN News.

Работа миссии

MINURSO действовала с 1991 года, в частности контролировала прекращение огня и содействовала созданию условий для политического процесса. Гутерриш поблагодарил персонал миссии и ее специального представителя в Западной Сахаре Александра Иванко, который руководил миссией в особенно сложный период после возобновления боевых действий в 2020 году.

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За 35 лет работы миссии погибли 20 ее сотрудников. На момент завершения мандата штаб-квартира MINURSO находилась в Эль-Аюне. Миссия имела девять полевых пунктов — четыре к западу и пять к востоку от берма — а также офис связи в Тиндуфе. В ее составе работали около 200 гражданских сотрудников, военных наблюдателей и штабных офицеров из более чем 35 стран, а также подразделение по противоминной деятельности.

Период ликвидации

После завершения мандата начался период ликвидации. Небольшая группа, которая будет отчитываться перед Департаментом оперативной поддержки ООН, будет отвечать за возврат имущества стран, предоставлявших контингенты, и утилизацию оборудования ООН. Генсек призвал все стороны сотрудничать, чтобы этот процесс прошел упорядоченно и как можно быстрее.

Гутерриш также выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на всей территории Западной Сахары и риском эскалации боевых действий. Он призвал все причастные стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность или подорвать региональную стабильность.

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