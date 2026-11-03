Миссия США в Саудовской Аравии выпустила предупреждение по безопасности для американских граждан в связи с боевыми действиями между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. Граждан США призвали учитывать возможные атаки на аэропорты, закрытие воздушного пространства, отмену авиарейсов и перебои в поездках.

Предупреждение для пассажиров

В сообщении миссии отмечается, что хуситы, которых она назвала поддерживаемыми Ираном, совершали атаки на гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры Саудовской Аравии. По утверждению миссии, это привело к жертвам среди гражданского населения и существенным перебоям в поездках.

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Американцев попросили быть особенно осторожными, если они решат воспользоваться аэропортами в стране. По оценке миссии, ситуация может быстро обостриться и выйти за пределы непосредственной зоны боевых действий, создавая риски для коммерческого авиасообщения.

Боевые действия в Йемене

Предупреждение обнародовали на фоне эскалации боевых действий между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию против хуситов с марта 2015 года, после того как группировка захватила столицу Йемена Сану и другие части страны в 2014 году, сообщает Агентство Анадолу.

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