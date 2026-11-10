Городской совет Аделаиды в Австралии отменил ранее принятое решение о запрете рекламы компаний, работающих с нефтью, углем и газом, на объектах, принадлежащих муниципалитету. За отмену проголосовали восемь советников, против — двое, сообщает ABC News Australia.

Опасения из-за велогонки

Первоначальное решение, принятое двумя неделями ранее, предусматривало, что с июля 2027 года нефтяным, угольным и газовым компаниям запретят размещать рекламу в общественных местах, принадлежащих совету. Речь, в частности, шла об автобусных остановках, баннерах и билбордах.

Решение вызвало критику, в том числе со стороны правительства штата Южная Австралия, из-за возможного влияния на Tour Down Under — крупнейшее велосипедное событие Австралии. Главным спонсором гонки является газовая компания Santos. Администрация совета также сообщила о вопросах относительно юридической действительности запрета и практических трудностях с его реализацией.

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Исследование до мая 2027 года

В то же время совет поддержал отдельное предложение поручить администрации изучить последствия возможного ограничения рекламы ископаемого топлива и представить отчет до мая 2027 года. За это решение проголосовали шесть советников, против — четверо.

Лорд-мэр Аделаиды Джейн Ломакс-Смит выразила обеспокоенность тем, что новое исследование может создать неопределенность для планирования Tour Down Under. Совет также попросил лорд-мэра обратиться к правительству штата в связи с растущей обеспокоенностью сообщества продвижением угля, нефти и газа на общественных объектах и спросить, как спонсорские и партнерские договоренности рассматриваются в контексте стратегии Южной Австралии по достижению нулевых выбросов на 2024–2030 годы.

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