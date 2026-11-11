Поздно вечером во вторник более 50 израильских поселенцев напали на деревню Аль-Луббан аш-Шаркия, расположенную к югу от Наблуса на оккупированном Западном берегу, и подожгли автомобили на площадке для металлолома. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Anadolu Agency.

Поджог автомобилей

По словам источников, нападавшие прибыли из расположенных поблизости поселенческих форпостов. Они облили автомобили легковоспламеняющимся веществом, после чего подожгли их.

После этого между нападавшими и палестинскими жителями произошли столкновения. Как утверждают источники, поселенцы отступили, а позднее в район вошли израильские военные машины.

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Пожар возле жилых домов

Местные медиа распространили видео пожара и сообщили, что пламя распространялось в сторону жилых домов. Жители обращались за помощью, в то время как пожарные пытались взять огонь под контроль.

Anadolu отмечает, что с октября 2023 года на Западном берегу, в частности в Восточном Иерусалиме, участились рейды израильской армии и атаки поселенцев. Агентство сообщает об убийствах, задержаниях, сносах домов, поджогах, выравнивании земель бульдозерами и перемещении палестинских общин.

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