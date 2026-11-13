Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что у пожилых людей во время сна значительно ослабевают волны спинномозговой жидкости, которые помогают выводить из мозга продукты обмена веществ. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Aging, сообщает News-Medical.

Сравнили две возрастные группы

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 39 лет и от 60 до 84 лет. Эксперименты длились около двух часов и начинались поздно вечером, чтобы участники были сонными. Ученые измеряли мозговой кровоток с помощью функциональной МРТ, движение спинномозговой жидкости — модифицированным методом МРТ, а активность мозга — электроэнцефалографией.

Часть участников заснула непосредственно в сканере. У более молодых людей во время не-REM-сна усиливались медленные мозговые волны, а волны спинномозговой жидкости становились больше. В старшей группе средняя величина таких волн была существенно меньше.

Роль сосудистой реакции

Авторы также проверяли, какие механизмы могут быть связаны с возрастным снижением потока спинномозговой жидкости. Они обнаружили, что у многих старших участников кровеносные сосуды мозга слабее реагировали на рост потребности нервной ткани в кислороде. Во время теста с задержкой дыхания прирост мозгового кровотока в этой группе также был меньше, чем у молодых добровольцев.

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Согласно статистической модели исследователей, ослабление нейрососудистой связи и уменьшение кровотока объясняют значительную часть, но не все снижение волн спинномозговой жидкости. Ученые предполагают, что на этот процесс могут влиять и другие возрастные факторы, связанные с состоянием сосудов и образом жизни.

Дальнейшие исследования

У участников не диагностировали нейродегенеративные заболевания. В то же время у части пожилых добровольцев выявили признаки атрофии серого вещества, которые коррелировали с более выраженным снижением потока спинномозговой жидкости. Команда планирует продолжить наблюдения, чтобы выяснить, связаны ли такие изменения с риском нейродегенеративных расстройств.

Исследователи также хотят проверить возможные способы усиления этого потока. В предыдущей работе лаборатория установила, что короткие импульсы «розового шума» во время сна могут увеличивать поток спинномозговой жидкости у молодых людей, однако этот подход еще не тестировали среди пожилых участников.

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