В Герцлии, Израиль, протестующие собрались у дома главы партии «Яшар» Гади Айзенкота, призывая его сотрудничать с арабскими партиями для создания альтернативного правительства без премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акции скандировали: «There is no change without partnership», сообщает Jerusalem Post.

Среди участников протеста был заместитель мэра Тель-Авива—Яффы Амир Бадран, поддержавший политическое партнерство между оппозицией и арабскими партиями.

Результаты подсчета голосов

После завершения подсчета голосов блок Нетаньяху получил 53 места в Кнессете. Четыре основные оппозиционные партии вместе получили 48 мандатов — на 13 меньше, чем 61 место, необходимое для парламентского большинства. Ни один из политических блоков не получил большинства.

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«Яшар» Айзенкота стала крупнейшей оппозиционной партией, получив 21 мандат, тогда как «Ликуд» Нетаньяху получил 27 мест. Арабские партии в совокупности имеют 19 мандатов, что может стать важным фактором в переговорах об альтернативной коалиции. Объединенный список получил 11 мест, а РААМ под руководством Мансура Аббаса — восемь.

Переговоры о коалиции

Для выполнения предвыборного обещания не входить в правительство во главе с Нетаньяху Айзенкоту и его союзникам, вероятно, потребуется сотрудничество как минимум с частью арабских партий — в рамках формальной коалиции или через внешнюю поддержку правительства меньшинства. РААМ ранее участвовала в коалиции Нафтали Беннета и Яира Лапида.

В то же время глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, чья сила получила семь мандатов, по сообщениям, отверг как участие в коалиции с арабскими партиями, так и формирование правительства меньшинства, зависящего от их поддержки. Айзенкот уже встретился с главой партии «Беяхад» Нафтали Беннетом и главой демократов Яиром Голаном. Голан также провел встречу с лидером РААМ Мансуром Аббасом, чтобы обсудить возможное политическое партнерство.

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