Исследователи Школы медицины Университета Уэйна выявили связь между более высоким уровнем митохондриальной ДНК в сперматозоидах и более низкой ежемесячной вероятностью наступления беременности у пары. В исследовании приняли участие 327 мужчин с нормальными параметрами спермы, сообщает News-Medical.

Что изучали ученые

Ученые проверяли, сохраняется ли митохондриальная ДНК в зрелых человеческих сперматозоидах и связана ли эта особенность с репродуктивным потенциалом пары. Митохондриальная ДНК содержится в митохондриях — клеточных структурах, которые производят значительную часть энергии. В отличие от большей части ДНК человека, она передается почти исключительно от матери.

Во время развития сперматозоиды обычно устраняют большую часть митохондриальной ДНК. С помощью специализированной флуоресцентной визуализации исследователи непосредственно обнаружили ее в средней части некоторых зрелых сперматозоидов — участке, где расположены митохондрии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Связь с наступлением беременности

У всех участников показатели количества, концентрации и морфологии сперматозоидов находились в пределах нормальных референсных значений. В то же время более высокий уровень митохондриальной ДНК в сперматозоидах был связан с более низкой ежемесячной вероятностью наступления беременности. Эта связь сохранялась после учета возраста и индекса массы тела обоих партнеров, а также статуса курения.

Исследователи также зафиксировали различия между отдельными сперматозоидами. Даже у мужчин с повышенным общим уровнем митохондриальной ДНК в части клеток она не обнаруживалась. Более высокие показатели, измеренные методом полимеразной цепной реакции, обычно сочетались с большей долей сперматозоидов с сохраненной митохондриальной ДНК и более сильными сигналами в отдельных клетках.

Исследование не установило, что сохранение митохондриальной ДНК непосредственно вызывает бесплодие. Авторы считают эту особенность перспективным молекулярным биомаркером мужского репродуктивного здоровья, который может дополнить обычную спермограмму, однако для выяснения механизмов и влияния на оплодотворение и развитие эмбриона необходимы дальнейшие исследования.

Читай нас в