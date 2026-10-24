В четверг, 22 октября, в Шэньчжэне на юге китайской провинции Гуандун открыли прямой пассажирский маршрут в Улан-Батор — столицу Монголии. Церемония запуска рейса Шэньчжэнь—Улан-Батор состоялась в тот же день в аэропорту Шэньчжэня.

Как сообщает ECNS, маршрут будет эксплуатировать монгольская авиакомпания Hunnu Air. Перевозчик будет использовать самолеты E190.

Рейсы каждый четверг

Hunnu Air будет выполнять один рейс туда и обратно каждый четверг. В материале также опубликована фотография церемонии запуска, предоставленная аэропортом Шэньчжэня.

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Сообщение с Монголией

Новый маршрут дополняет сеть аэропорта Шэньчжэня в Северо-Восточной Азии. Он предоставляет району Большого залива Гуандун—Гонконг—Макао более удобное авиасообщение с Монголией для торговли, туризма и контактов между людьми.

В настоящее время аэропорт Шэньчжэня имеет 46 пассажирских маршрутов в 25 стран-партнеров китайской инициативы «Один пояс, один путь».

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