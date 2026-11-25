В Швейцарии Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Федеральный трибунал жалобу на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), предусматривающее возвращение России на чемпионат мира 2027 года. Федерация заявила о сомнениях в независимости и беспристрастности двух из трех арбитров коллегии CAS.

Сомнения в отношении арбитров

Как сообщает The Moscow Times, IIHF объяснила обжалование недавно ставшей известной информацией о возможных связях двух арбитров с Россией. Федерация подчеркнула, что считает обращение в Федеральный трибунал необходимым с учетом значения этого решения для международного хоккея.

В прошлом месяце CAS удовлетворил апелляции Федерации хоккея России, государства-агрессора, на ее отстранение от соревнований IIHF в сезоне 2026–2027 годов. Суд указал, что IIHF не предоставила достаточных доказательств для обоснования вывода о рисках безопасности, которые потребовали бы дальнейшего отстранения России.

Решения CAS считаются окончательными, однако спортивные организации могут обжаловать их в Федеральном трибунале Швейцарии при наличии юридических оснований.

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Реакция команд и спонсоров

Россия была отстранена от соревнований IIHF после вторжения в Украину в 2022 году. CAS признал, что его решение вызвало противоречивую реакцию, однако подчеркнул: вердикт основывался исключительно на представленных доказательствах.

Сборные Австрии, Чехии, Дании, Финляндии, Латвии, Норвегии и Швеции заявили, что откажутся играть против России. Компания AJ Products, один из крупных спонсоров хоккея, отозвала спонсорскую поддержку, а другие спонсоры заявили, что также могут сделать это в случае участия России.

Россия не выступит на молодежном чемпионате мира 2027 года в следующем месяце, поскольку Канада заявила, что не будет впускать российских и белорусских спортсменов, даже с действующими визами. Чехия также не позволит российским спортсменам въехать в страну на женский чемпионат мира среди сборных до 18 лет, запланированный на январь.

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