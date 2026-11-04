Независимая международная комиссия по расследованию на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле заявила, что израильские власти и силы продолжали совершать военные преступления, преступления против человечности и геноцид на оккупированной палестинской территории, в том числе после соглашения о прекращении огня в секторе Газа, Палестина. Об этом сообщает The Hindu.

Доклад для Генеральной Ассамблеи ООН

Комиссия представила доклад Генеральной Ассамблее ООН 14 октября 2026 года. В документе рассматриваются убийства, а также причинение тяжкого физического и психического вреда, которому, по данным комиссии, люди подвергались с октября 2023 года в результате действий израильских и палестинских сил безопасности.

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Выводы комиссии

По оценке комиссии, нарушения со стороны Израиля включали широкомасштабные или систематические нападения, направленные против гражданского населения. В выводах также говорится о государственной политике и о том, что силовые структуры, по утверждению комиссии, осознавали принадлежность таких действий к нападению на гражданских лиц и действовали с соответствующим намерением.

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