Международное информационное агентство Agence France-Presse (AFP), базирующееся в Париже, отключило платформу AFP Forum после кибератаки. Сервисом пользуются клиенты агентства для просмотра и загрузки его материалов. AFP Forum останется недоступной до дальнейшего уведомления.

Платформу отключили в качестве меры предосторожности

Как сообщает Anadolu Agency, атака началась в 1:30 по парижскому времени, или в 00:30 по Гринвичу. Об этом говорится во внутреннем электронном письме руководства AFP. После обнаружения вмешательства команда агентства начала сдерживать инцидент и отключила AFP Forum в качестве меры предосторожности.

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AFP также сообщило, что предлагает подписчикам альтернативные решения, пока платформа недоступна. Расследование проводится с участием внешних экспертов.

Нападавший пока не установлен

На данном этапе у AFP нет информации о том, кто стоит за кибератакой. Инцидент произошел на фоне серии атак на компании и государственные учреждения во Франции и других странах в последние месяцы. Часть таких атак связывали с преступными группами, стремящимися к финансовой выгоде, другие были направлены на дестабилизацию.

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