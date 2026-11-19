В Париже, Франция, Международное энергетическое агентство заявило, что кризис в Ормузском проливе создал крупнейшую в истории угрозу энергетической безопасности. Об этом говорится в ежегодном отчёте World Energy Outlook, сообщает Channel NewsAsia.

Перебои с экспортом нефти

По данным агентства, страны Персидского залива сталкиваются с трудностями при экспорте нефти после того, как Иран начал блокировать Ормузский пролив и атаковать танкеры в этом районе. По данным источника, кризис начался после ударов США и Израиля по Ирану в феврале.

До начала кризиса через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых морских поставок нефти. США пытались сопровождать суда по этому маршруту, однако цепочки поставок, по оценке МЭА, остаются существенно нарушенными.

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Расходы для потребителей

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль отметил, что масштаб кризиса превышает нефтяные шоки 1970-х годов. Страны-производители увеличивали поставки на рынок и использовали альтернативные маршруты, тогда как Китай сократил закупки на международном рынке.

В то же время всё большая часть последствий перебоев с поставками ложится на потребителей из-за высоких цен, а в отдельных случаях — из-за дефицита энергоресурсов. Бироль также заявил, что чем дольше продлится кризис, тем глубже будут его последствия для энергетического сектора и мировой экономики.

В базовом сценарии доклада МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет пика примерно в 2030 году, а затем будет медленно сокращаться. Спрос на газ, согласно этому сценарию, будет расти примерно до 2035 года. Для нового доклада агентство также добавило два сценария на случай дальнейшего сохранения кризиса на Ближнем Востоке.

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