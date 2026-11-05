MK уверена в шансах возглавить eThekwini, DA рассчитывает на неожиданную победу — TimesLIVE
В Дурбане, ЮАР, местные выборы сопровождались оживлёнными уличными празднованиями, а избиратели были настроены добиться перемен. Об этом 5 ноября сообщило TimesLIVE.
Борьба за eThekwini
В материале говорится о борьбе за руководство муниципалитетом eThekwini. Партия MK заявила, что уверена в возможности получить контроль над городской властью. Демократический альянс (DA), со своей стороны, рассчитывает на неожиданную победу.
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Настроения во время выборов
TimesLIVE описывает события как предвыборную лихорадку и указывает на ощущение перемен среди участников голосования. Эти сообщения касаются настроений избирателей и заявлений политических сил во время местных выборов.
На опубликованной фотографии изображена сторонница MK Онгезиве Ситоле в Альберт-парке. Среди авторов публикации указаны Ясанта Наиду, Крис Махайе и Млунгиси Мхлофе-Гумеде.