В Гааге, Нидерланды, Международный уголовный суд не смог полностью проверить жалобы на двух кандидатов в судьи и не передал сведения об этих обвинениях государствам, которые должны голосовать на выборах. Как сообщает The Independent, внутренний надзорный орган суда объяснил это тем, что не мог провести проверку без раскрытия личностей лиц, подавших жалобы.

Жалобы на кандидатов

Всего жалобы поступили в отношении семи из 14 выдвинутых кандидатов. Среди них были обвинения во взяточничестве, ложной информации о профессиональном опыте и другом ненадлежащем поведении. В отношении четырех претендентов жалобы касались фактов, о которых ранее писали СМИ или которые рассматривали другие учреждения; Независимый механизм надзора МУС заявил, что смог подтвердить изложенные в них утверждения.

В двух других случаях речь шла о ранее не обнародованных обвинениях. Три женщины заявили, что один из кандидатов унижал их до слез или создавал дискомфорт приглашениями на поздние вечерние встречи за напитками либо в совместные поездки. Еще одна женщина утверждала, что другой номинант неуместно прикасался к ней во время рабочего мероприятия и угрожал местью в случае подачи жалобы.

Страна, выдвинувшая одного из кандидатов, сообщила, что не смогла подтвердить обвинения после собственной проверки. В то же время высокопоставленный дипломат сказал, что государство не опрашивало нынешних и бывших сотрудников кандидата из-за нехватки ресурсов.

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Проверка не успела к оцениванию

Срок подачи кандидатур продлевали трижды, поскольку суду было сложно собрать достаточное количество номинаций. Из-за этого Независимый механизм надзора располагал лишь двумя неделями, чтобы оценить соответствие претендентов критерию высоких моральных качеств, предусмотренному Римским статутом. Трое из 14 номинантов позднее сняли свои кандидатуры.

Надзорный орган передал комитету юридических экспертов предварительный отчет лишь за три дня до начала собеседований, а окончательную проверку завершил уже после того, как комитет закончил работу. В публичном отчете комитет отметил, что из-за этого не может сделать окончательный вывод о соответствии какого-либо кандидата критерию высоких моральных качеств.

Ранее в этом месяце государства-участники получили выдержки из отчета только по трем кандидатам, в отношении которых надзорный орган смог подтвердить обвинения. Ассамблея государств-участников сообщила, что пересматривает процедуры для возможного улучшения.

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