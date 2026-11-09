Международная морская организация зафиксировала не менее 25 смертей моряков с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. На фоне конфликта коммерческие суда в Ормузском проливе и прилегающих водах неоднократно подвергались атакам, сообщает Al Jazeera.

До начала войны через Ормузский пролив, соединяющий залив с Аравийским морем, проходила примерно пятая часть мирового потребления нефти.

Атаки на торговые суда

По данным ИМО, в регионе сообщили как минимум о 129 инцидентах с судами. Во время атак применялись ракеты, снаряды и морские мины, в результате чего корабли повреждались, загорались или тонули.

Иран фактически закрыл пролив после начала атак США и Израиля, предупредив, что суда, пытающиеся пройти без разрешения, могут стать целями. Одновременно Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов.

Корпус стражей исламской революции Ирана в воскресенье заявил, что три нефтяных танкера, которые, по его утверждению, двигались несанкционированным маршрутом, пострадали от взрывов и сильных пожаров. Иранские силы также сообщили о возгораниях пяти танкеров и буксира в отдельных инцидентах в проливе. Отдельно к северу от Катара произошел взрыв на танкере Velos Sapphire под флагом Маршалловых Островов, в результате чего погиб один член экипажа.

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Жертвы и защита экипажей

Среди погибших много граждан Индии — не менее 16 человек. В июне трое индийских моряков погибли в результате ударов США по коммерческим судам возле Омана. Еще один гражданин Индии, Гандхар Нахим Аджидж из Гуджарата, погиб после того, как грузовое судно MSV Al Jusufi подверглось удару возле Омана; 13 других членов экипажа были спасены.

В сентябре двое филиппинских моряков погибли, когда саудовский танкер Sidr был поражен снарядами возле Ормузского пролива. Согласно оценке ИМО, озвученной в конце августа, в октябре возле пролива могли оставаться заблокированными около 6 тысяч моряков.

В марте морские профсоюзы и судоходные компании договорились, что моряки могут отказаться от входа в определенные опасные зоны. Соглашение также предусматривает оплачиваемую компанией репатриацию и компенсацию в размере двух месячных базовых зарплат. Международная федерация транспортников сообщила, что оно предусматривает повышенную оплату и двойную стандартную компенсацию в случае смерти или инвалидности моряка.

Конвенция ООН по морскому праву гарантирует судам право транзитного прохода через проливы, которое не может быть приостановлено. Глава Морского центра Ливерпульского университета имени Джона Мурса Абдул Халике отметил, что слабым звеном остается практическое исполнение международного права.

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