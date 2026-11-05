В пяти городах США мобильные медицинские пункты с интегрированными услугами по профилактике ВИЧ и лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, ассоциировались со снижением общей смертности на 71%. Результат был получен в сравнении с группой, участникам которой навигаторы помогали обращаться в доступные немобильные сервисы в сообществах, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В финансируемом Национальными институтами здоровья США испытании HPTN 094 приняли участие 409 взрослых без ВИЧ. Они употребляли наркотики инъекционно, имели расстройство, связанное с употреблением опиоидов, в начале исследования не получали медикаментозного лечения такого расстройства и были готовы рассмотреть возможность его начала.

Исследование проводилось в Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Одна группа в течение 26 недель получала помощь навигаторов, а также интегрированные услуги в мобильном медицинском пункте: ежедневную пероральную доконтактную профилактику ВИЧ, медикаментозное лечение расстройства, связанного с употреблением опиоидов, и ограниченный объем клинической и социальной поддержки.

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Использование профилактики и лечения

Участникам другой группы также в течение 26 недель помогали навигаторы, однако их направляли к существующим немобильным сервисам в сообществах. Исследователи не выявили различий между группами в использовании ежедневной пероральной доконтактной профилактики ВИЧ или медикаментозного лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов.

Подтвержденное использование препаратов для профилактики ВИЧ через 26 недель оставалось низким в обеих группах. В то же время 14% участников применяли медикаментозное лечение расстройства, связанного с употреблением опиоидов, на 26-й и 52-й неделях исследования, хотя в его начале такого лечения не получал никто.

Соавтор исследования Набила Эль-Бассель отметила, что люди, употребляющие наркотики инъекционно, могут сталкиваться с фрагментированной системой помощи, нестабильным жильем и стигмой. Авторы также указали, что низкий уровень применения пероральной доконтактной профилактики свидетельствует о трудностях с ее приемлемостью для этой группы и необходимости оценить препараты длительного действия.

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