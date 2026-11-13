Исследователи из Института Вейцмана в Израиле описали систему искусственного интеллекта Brain-IT, которая реконструирует изображения, увиденные участниками эксперимента, по данным функциональной магнитно-резонансной томографии. Модель анализирует активность зрительной коры — области мозга, обрабатывающей визуальную информацию, — и передает прогнозы генератору изображений, сообщает Live Science. Работу опубликовали в виде препринта на платформе arXiv.

Как работает Brain-IT

Система построена на подходе Universal Brain Encoder, который начинает с изображения и моделирует ожидаемую реакцию мозга на него. Brain-IT работает в обратном направлении: получает измеренную активность мозга и пытается восстановить картинку, которую видел человек.

Для этого модель распределяет тысячи измерений из зрительной коры по 128 группам в зависимости от типа визуальной информации, которую они могут содержать. Одни участки могут быть связаны с более простыми признаками, в частности краями, текстурами или расположением элементов. Другие могут реагировать на более сложные категории — лица, тела или сцены.

Декодер создает два вида прогнозов: семантический, то есть о вероятном содержании сцены, и структурный — об общем расположении форм в кадре. Структурный прогноз становится отправной точкой для генератора, а семантический помогает ему сформировать правдоподобный вид объектов.

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Ограничения технологии

Авторы работы сравнили синтетические изображения с оригинальными картинками, которые демонстрировали участникам. По их данным, Brain-IT превзошла предыдущие методы по стандартным метрикам реконструкции. Они также заявили, что час данных нового участника дал результаты, сопоставимые с подходами, которые ранее обучались на 40 часах записей.

В то же время реконструкции не являются точными копиями увиденного. На завершающем этапе система использует диффузионный генератор, обученный на большом количестве изображений. Он может добавлять правдоподобные текстуры, уточнять черты лица или заполнять недостающие детали, которых непосредственно не было в данных сканирования.

Разработчики подчеркивают, что Brain-IT не воспроизводит воспоминания или воображаемые образы. Для ее работы необходимы контролируемая демонстрация конкретного изображения, сотрудничество участника и данные функциональной МРТ. Команда также на ранней стадии проверяет возможность применения электроэнцефалографии, однако надежные результаты сейчас требуют дорогостоящего и сложного МРТ-сканирования.

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