Исследователи смоделировали, что широкое применение препаратов класса GLP-1 для лечения ожирения в сочетании с более здоровым рационом может к 2050 году быть связано с 7,7 млн предотвращённых смертей в мире и 46 млн гектаров дополнительных природных земель вне сельскохозяйственного и управляемого лесного использования. Об этом пишет News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

Шесть сценариев до 2050 года

Учёные из Университета Абердина, Университета Эдинбурга и Шотландского сельскохозяйственного колледжа использовали глобальную модель LandSyMM. Она связывает землепользование, урожайность, спрос на продукты питания, международную торговлю и цены.

Авторы сравнили базовый сценарий развития до 2050 года с шестью гипотетическими вариантами доступа к лечению для взрослых с ожирением, то есть с индексом массы тела 30 или выше. Моделирование охватывало доступность препаратов в странах с высоким уровнем дохода, в странах с высоким и выше среднего уровнем дохода, а также во всех странах.

В первом варианте пациенты постепенно сокращали калорийность питания, не меняя соотношения различных групп продуктов. Во втором они дополнительно переходили на рацион EAT-Lancet-2, предусматривающий больше фруктов, овощей и бобовых и меньше мяса и сахара. Модель предполагала, что суточное продовольственное предложение для людей, проходящих лечение, будет постепенно снижаться до 1850 килокалорий на человека.

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Влияние на здоровье и цены на продукты

В сценарии только со снижением калорийности модель оценила до 6,6 млн предотвращённых смертей в 2050 году и около 32 млн гектаров дополнительных природных земель вне аграрного и управляемого лесного использования. Более высокие показатели в сценарии с изменением рациона авторы связали прежде всего со снижением рисков, связанных с ожирением, а также с сокращением потребления красного и переработанного мяса.

Снижение спроса на продукты питания в странах, где применялось лечение, согласно модели, должно было снизить мировые цены на продукты. В то же время это могло бы увеличить потребление пищи среди людей, не получающих препараты, в частности красного и переработанного мяса. Авторы оценили связанный с этим рост смертности примерно в 10 дополнительных смертей на миллион взрослых в сценарии только со снижением калорийности и в шесть дополнительных смертей — при сочетании лечения с изменением питания.

Ограничения модели

Исследователи подчеркнули, что речь идёт о расчётных сценариях, а не о прогнозе реального назначения препаратов. Модель не учитывала прекращение лечения или возможное возвращение веса, а также не оценивала выбросы парниковых газов и влияние производства лекарств на окружающую среду. Оценки смертности основывались на изменении факторов риска, связанных с весом и питанием, а не на наблюдаемых клинических результатах.

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