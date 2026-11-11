Исследователи из Комплексного онкологического центра Ломбарди Джорджтаунского университета создали популяционную модель, согласно которой наиболее цитотоксичные схемы химиотерапии для женщин, переживших рак молочной железы, могут быть связаны с потерей в среднем 9,4 года последующей жизни. Расчёт объясняется более ранним развитием заболеваний, связанных со старением.

О результатах исследования, опубликованного 10 ноября 2026 года в JAMA Network Open, сообщает News-Medical. Авторы отмечают, что химиотерапия помогает многим женщинам выжить после рака молочной железы, однако лечение также может повреждать здоровые ткани и ускорять биологическое старение.

Как проводилась оценка

Модель охватывала женщин в возрасте от 30 до 79 лет и сравнивала схемы химиотерапии с разным уровнем цитотоксичности, то есть способности повреждать клетки. Для оценки биологического возраста исследователи использовали данные о связи между химиотерапией и уровнем белка p16 в крови. Этот белок является распространённым маркером клеточного старения.

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По объяснению ведущего автора Сварнаво Саркара, химиотерапия может увеличивать количество сенесцентных клеток — повреждённых клеток, которые перестали делиться и устойчивы к гибели. Такие клетки выделяют биологические молекулы, которые могут усиливать повреждение тканей и воспаление.

Дальнейшие исследования

Старший автор работы Жанна Мандельблатт отметила, что ускоренное биологическое старение после химиотерапии может сохраняться годами, а его последствия — проявляться не сразу. Они могут включать раннее начало возрастных заболеваний, хрупкость организма и когнитивные проблемы.

Исследователи планируют распространить методику на другие виды лечения рака молочной железы, в частности лучевую терапию, иммунотерапию, таргетную и гормональную терапию. Авторы также хотят учитывать индивидуальные характеристики пациенток, чтобы в дальнейшем персонализированно оценивать возможные долгосрочные последствия лечения.

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