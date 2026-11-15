Исследователи Университета Ватерлоо создали математическую модель, которая указывает, что витамин C может ослаблять образование в желудке потенциально вредных продуктов нитрозирования. Как сообщает ScienceDaily, эти химические реакции связывают с риском развития рака, однако выводы работы основаны на моделировании, а не на клинических испытаниях.

Как работала модель

Ученые смоделировали перемещение нитратов и нитритов по организму и их химические преобразования. Модель охватывала слюнные железы, желудок, тонкую кишку и плазму крови.

Нитраты и нитриты содержатся, в частности, в мясных продуктах, таких как бекон и салями, а также во фруктах и овощах, выращенных в почве или воде, загрязненных вредными веществами. После попадания в желудок эти соединения могут участвовать в нитрозировании — реакции, в результате которой образуются вещества, которые, по мнению исследователей, могут быть связаны с развитием рака. В то же время нитраты и нитриты выполняют важные функции для мозга и сердечно-сосудистой системы.

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Роль витамина C

Согласно результатам симуляций, витамин C, употребленный вместе с нитратами и нитритами, может препятствовать образованию потенциально вредных соединений. По мнению авторов, это может объяснить, почему продукты с нитратами не обязательно связаны с одинаковыми рисками. Например, листовая зелень, в том числе шпинат, естественным образом содержит и нитраты, и витамин C.

Модель также предполагает, что прием витамина C после каждого приема пищи мог бы умеренно снизить образование продуктов нитрозирования, особенно после употребления пищи с нитратами и нитритами. В то же время исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, означает ли это измеримое снижение риска рака у людей.

Направления дальнейших исследований

Авторы считают, что модель может помочь планировать лабораторные и клинические исследования. Она учитывает влияние потребления нитритов, антиоксидантов, времени приема пищи, условий в желудке и активности микробиома полости рта. Исследование опубликовали в журнале Journal of Theoretical Biology.

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