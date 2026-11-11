Ученые предложили объяснение геологического пробела продолжительностью 1,2 млрд лет в породах Гранд-Каньона. Новая модель движения мантии Земли свидетельствует, что медленная циркуляция разогретого вещества в недрах планеты могла поднять отдельные участки континентов, усилить эрозию и не дать отложениям этого периода сохраниться.

Как сообщает Live Science, в стенах каньона метаморфические и магматические породы, сформировавшиеся 1,7 млрд лет назад, непосредственно перекрыты осадочными породами возрастом около 500 млн лет. Промежуток между ними называют Великим несогласием — значительным пробелом в геологической летописи.

Поднятие и эрозия

Исследование, опубликованное 4 ноября в журнале Nature, связывает формирование этого пробела с динамическим поднятием территорий под воздействием мантии. Согласно модели, такой процесс происходил в Северной Америке, Балтийском регионе Европы и на севере Китая — регионах, где Великое несогласие особенно заметно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поднятие поверхности создавало склоны, с которых ледники и другие факторы эрозии могли сносить осадочный материал в море. Соавтор работы, геолог Университета Вуллонгонга Николас Фламент отметил, что оледенение, вероятно, играло важную роль в эрозии, однако ключевым фактором могло быть поднятие континентов, вызванное процессами в мантии.

Накопление осадков

Модель также показывает, что в течение последних 540 млн лет эти территории начали опускаться. Это создало пространство для накопления и сохранения осадков на континентах, что, согласно выводам исследователей, ознаменовало завершение Великого несогласия.

Пробел охватывает время непосредственно перед кембрийским взрывом и частично его период, когда жизнь на Земле стремительно разнообразилась. Геолог Шенан Питерс из Висконсинского университета в Мадисоне, не участвовавший в исследовании, предположил, что обнаженные кристаллические породы могли усилить поступление в моря калия, железа, марганца и углерода. Это могло влиять на условия, в которых эволюционировала сложная жизнь.

Читай нас в