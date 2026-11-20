Модель искусственного интеллекта Claude по указаниям специалиста по ИИ Павла Рабцевича, работающего в Испании, обнаружила два кандидата в экзопланеты. Они могут обращаться вокруг звезды TIC 4206066, расположенной в 116 световых годах от Земли. Профессиональные астрономы проверяют результаты, сообщает Nature.

Поиск в данных телескопа TESS

Рабцевич не имеет формального астрономического образования. В сентябре он поручил инструменту для программирования Claude Code проанализировать определенную выборку данных космического телескопа NASA TESS и предоставил общий план поиска необнаруженных планет. Примерно через две недели модель предложила два потенциальных объекта.

Claude обработал наблюдения более 120 тысяч звезд, проведенные TESS в конце 2025 года и начале 2026 года. По указаниям Рабцевича модель применила популярный алгоритм поиска планет, который выявляет регулярное повторяющееся снижение яркости звезды. Такой сигнал может возникать, когда планета проходит между звездой и наблюдателем и частично блокирует ее свет.

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Два цикла снижения яркости

В данных о TIC 4206066 Claude обнаружил два отдельных цикла снижения яркости: примерно каждые три и каждые 11 дней. Это может свидетельствовать о наличии двух планет на разных орбитах: ближайшая к звезде имела бы более короткий период обращения.

По поручению Рабцевича Claude также проверил архивные данные TESS за 2018 и 2020 годы и обнаружил в них те же повторяющиеся сигналы. Затем модель применила открытый алгоритм поиска планет, созданный исследовательницей экзопланет Мишель Кунимото из Университета Британской Колумбии в Канаде, для дополнительной проверки сигналов.

25 сентября Рабцевич опубликовал препринт работы на платформе Zenodo. Работа еще не проходила рецензирование, однако астрономы TESS провели независимый анализ и внесли сигналы в официальный список кандидатов в планеты. Кунимото при этом предупредила, что доступность ИИ-инструментов привела к значительному потоку работ с кандидатами низкого качества, авторы которых не всегда понимают использованные алгоритмы и могут проверить их выводы.

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