Исследователи смоделировали, как замена молочных продуктов растительными альтернативами повлияет на потребление йода в Соединенном Королевстве. При нынешней практике добровольного обогащения таких продуктов доля людей с недостаточным потреблением йода может вырасти, особенно среди девушек в возрасте 14–18 лет и женщин 19–49 лет, сообщает News-Medical.

Йод оказался наиболее уязвимым

Работа опубликована в журнале The Lancet Planetary Health. Авторы использовали данные Национального исследования питания и рациона Великобритании за 2016–2019 годы: в анализ включили 87% из 3558 участников, употреблявших молочные продукты. Среднее потребление молочных продуктов составило 237 граммов в день, причем на молоко приходилось 85% этого объема.

Ученые моделировали замену молока, сыра и йогурта растительными аналогами на 20%, 35%, 50% и 100%. Они оценивали поступление йода, кальция, рибофлавина и витамина B12. Наиболее чувствительным к такой замене оказался йод: при замене 35% молочных продуктов его среднее потребление, согласно расчетам, снижалось на 9–21% в большинстве групп.

До моделирования недостаточное потребление йода отмечалось у 54% девушек 14–18 лет, а среди женщин 19–49 лет этот показатель составлял около 32%. При замене 35% молочных продуктов растительными альтернативами доля девушек с недостаточным потреблением йода могла вырасти до 65%, а среди женщин в возрасте 19–49 лет — до 42%.

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Обогащение продуктов и йодированная соль в хлебе

В исследовании отмечается, что лишь 12% растительных альтернатив молочным продуктам на британском рынке в 2020 году содержали добавленный йод. Обязательное обогащение всех таких продуктов йодом, кальцием, рибофлавином и витамином B12 могло бы удержать средние показатели потребления этих веществ близко к исходному уровню, однако не устранило бы уже существующее недостаточное потребление йода в уязвимых группах.

Отдельно авторы оценили сценарий использования йодированной соли в хлебе промышленного производства. Хлеб употребляли 60% участников, в среднем около 93 граммов в день. При отсутствии замены молочных продуктов этот подход снижал долю девушек 14–18 лет с недостаточным потреблением йода с 54% до 37%.

Наиболее эффективным в модели стало сочетание обязательного обогащения растительных альтернатив йодом и использования йодированной соли в хлебе: оно поддерживало или улучшало достаточность потребления йода во всех группах даже при полной замене молочных продуктов. В то же время исследователи подчеркнули, что это моделирование оценивает риск недостаточного поступления питательных веществ, а не подтвержденный дефицит у людей.

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