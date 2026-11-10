Компьютерное моделирование, проведенное исследователями из США и Великобритании на основе данных миссии Voyager 2, может объяснить необычную конфигурацию магнитных полей Урана и Нептуна ростом электропроводности вещества в глубоких слоях этих планет. О результатах исследования сообщает Space.com.

Магнитные поля смещены относительно оси

Единственным аппаратом, посетившим оба ледяных гиганта, был Voyager 2: он пролетел мимо Урана в январе 1986 года, а мимо Нептуна — в августе 1989 года. Аппарат обнаружил, что магнитное поле Урана отклонено от оси вращения планеты на 59 градусов и не сосредоточено в ядре. Магнитное поле Нептуна также имеет неупорядоченную структуру, отклонено на 47 градусов и смещено от центра планеты.

Для сравнения, магнитное поле Земли наклонено к оси ее вращения всего на 11 градусов. Ранее одной из возможных причин наклона Урана называли древнее столкновение с планетой размером с Землю, которое могло опрокинуть ледяной гигант. Однако сходное строение поля Нептуна указывает, что объяснение следует искать во внутренних свойствах обеих планет.

Электропроводящее вещество в недрах

Авторы работы смоделировали динамо-эффект — процесс, при котором конвективное движение электропроводящей жидкости во вращающемся теле создает и поддерживает магнитное поле. На Земле такой жидкостью является расплавленное железо во внешней части ядра.

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Уран и Нептун значительно массивнее Земли: их масса составляет соответственно 14,5 и 17 масс Земли. При высоких давлении и температуре в их недрах молекулы воды могут распадаться на ионы, из-за чего вещество становится более электропроводящим с глубиной. Модели с учетом этого фактора и состава планет воспроизвели аномальную структуру их магнитных полей.

Поля могут изменяться десятилетиями

Симуляции также указывают, что магнитные поля ледяных гигантов способны существенно изменяться за несколько десятилетий. В некоторые периоды наклон магнитного поля может колебаться на десятки градусов, тогда как магнитный наклон Земли меняется примерно на один градус за 50 лет.

Ученые надеются сопоставить модели и данные Voyager 2 с наблюдениями инфракрасных полярных сияний Урана и Нептуна, которые с помощью космического телескопа James Webb ведет соавтор работы Том Сталлард. NASA определило новую миссию к Урану в начале 2040-х годов как один из своих приоритетов. Результаты исследования опубликовали 3 ноября в журнале Communications Physics.

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