Температурное моделирование астероида 1998 KY26, траектория которого демонстрирует необычное ускорение, свидетельствует о том, что он слишком тёплый для длительного сохранения подповерхностного водяного льда. К такому выводу пришли инженеры-аэрокосмисты Корбин Хансен и Масатоси Хирабаяси из Технологического института Джорджии, сообщает ScienceAlert.

Версия тёмной кометы

1998 KY26 имеет около 11 метров в диаметре, вращается вокруг своей оси раз в 5,35 минуты, а его траектория указывает на ускорение, направленное перпендикулярно плоскости орбиты. Одним из объяснений было предположение, что объект может быть так называемой тёмной кометой — телом, которое выделяет газ, но не образует заметного кометного хвоста.

Кометы содержат лёд, который при сублимации и выходе газа в космос может создавать дополнительный толчок для небесного тела. Исследователи смоделировали температуру поверхности и внутренних слоёв 1998 KY26, учитывая его размер, орбиту, отражающую способность и вероятный состав.

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Лёд должен был бы быстро исчезнуть

Для длительного существования подповерхностного водяного льда температура должна оставаться ниже примерно 145 кельвинов, или минус 128 градусов Цельсия. В то же время даже в самых холодных участках астероида средняя температура во время его движения вокруг Солнца составляет не менее 212 кельвинов, или минус 61 градус Цельсия.

По расчётам авторов, если бы водяной лёд составлял 1% массы 1998 KY26, он исчез бы чуть более чем за 2 тысячи лет. Если именно лёд был источником необычного ускорения, его запаса хватило бы лишь на 62 года. Учёные отмечают, что точное время пребывания объекта на нынешней орбите неизвестно, поэтому наличие льда полностью не исключено.

Другим возможным объяснением ускорения может быть давление солнечного излучения. Японский космический аппарат Hayabusa2 направляется к 1998 KY26, а сближение с астероидом запланировано на июль 2031 года. Результаты исследования опубликовали в журнале Icarus.

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